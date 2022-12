Bruno Labbadia ist seit Dienstag neuer Chefcoach des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, Bernhard Trares ist sein neuer Cotrainer. Letzterer ist in Haßloch kein Unbekannter.

Am 15. Dezember 1984 traf der damalige A-Klassist 1. FC 08 Haßloch in einem Freundschaftsspiel auf das Bundesligateam von Eintracht Frankfurt. Trotz sehr schlechten Wetters besuchten 1200 Zuschauer das Spiel, das der Niederkirchener Schiedsrichter Ludwig Andres leitete. Die von Dietrich Weise trainierten Frankfurter waren kurz zuvor aus dem Trainingslager auf Cran Canaria zurückgekehrt und traten mit ihrer besten Aufstellung an. In der Anfangsformation standen deshalb so bekannte Spieler wie der spätere Weltmeister Thomas Berthold, Karl-Heinz Körbel und Jürgen Mohr. In zweiten Hälfte kam Bernhard Trares in die Partie.

Völlig überraschend stand es nach der ersten Hälfte 1:1. Gerd Strub traf für die Haßlocher in der 14. Minute per Foulelfmeter zum 1:0. Harald Krämer gelang zwar fünf Minuten später der 1:1-Ausgleich, aber bis zur Pause scheiterten die Frankfurter immer wieder am überragenden 08-Torwart Roland Fecht. Erst in den letzten 25 Minuten der Partie kamen die Profis noch zu einem standesgemäßen Sieg. Krämer (66.), Mohr (70.) und Uwe Müller (81.) brachten die Gäste mit 4:1 in Führung, aber kurz darauf überwand wiederum Strub Eintracht-Schlussmann Hans-Jürgen Gundelach mit einem tollen Weitschuss aus etwa 25 Metern zum 2:4 (87.) Mohr (87.) und Krämer (89.) bauten danach die Eintracht-Führung auf 6:2 aus. Jürgen Langohr traf in der letzten Minute zum 3:6-Endstand.