Unter dem Titel „Weite Loog“ bietet der Pfälzerwald-Verein (PWV) Hambach erneut ein vielfältiges Sonderprogramm an, zu dem diesmal unter anderem eine richtige Gipfel-Weinprobe, Begegnungen mit dem Pfälzer Mundartexperten Michael Konrad und ein Wald-Skatturnier gehören.

Los geht es am Freitag, 24. Mai, mit dem mittlerweile schon zur Tradition gewordenen „Feierowend-Rock“ am Hohe-Loog-Haus. Die Live-Musik kommt diesmal ab 19.30 Uhr von der Südpfälzer Band „The Vineyard“. Das PWV-Haus ist bereits ab 18 Uhr bewirtschaftet.

Eine Premiere ist am 21. Juni zu erleben: Eine Weinprobe auf dem Hohe-Loog-Gipfel. Eva Bonnet, Chefin des Hambacher Traditions-Weinguts Georg Naegele, wird dabei fünf Weine ausschenken und besprechen. Dazu gibt es Pfälzer Häppchen und etwas Dudelsack-Musik.

Eine Lesung mit dem RHEINPFALZ-am-Sonntag Redakteur und Mundartspezialisten Michael Konrad folgt am 6. Juli: Im Hohe-Loog-Haus zeigt er um 15 Uhr, wie seine Serie „Saach Blooß“ auf so vergnügliche wie tiefschürfende Weise echte Existenzfragen des Pfälzer Gebabbels klärt.

Pfälzer-Tapas-Wanderung im August

Eine Führung durch die Neustadter Altstadt bietet Doris Bolz am 20. Juli im Rahmen des Weite-Loog-Programms an, am 3. August wird auf der Hohen Loog beim großen „Wald-Skatturnier“ zum zweiten Mal in zwei Runden um den Wanderpokal gereizt und gespielt.

Genussreich geht es am 11. August zu: Zusammen mit dem Hambacher Kochclub „St. Jacques“ organisiert die PWV-Ortsgruppe erneut eine „Pfälzer Tapas“-Wanderung, die rund um Hambach führt. Vier Stationen wird es dabei geben, an denen verschiedene Tapas und ein Glas Wein auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten.

Das traditionelle Waldfest auf der Hohen Loog bietet am 24. August wieder ein buntes Familienprogramm mit Kindertheater und Musik, die von der Kolpingskapelle Hambach und der Pfälzer Band „Miri in the Green“ kommt.

Erstmals Waldgeister-Funzelabend

Bereits ein Klassiker ist die „Hambacher Songwanderung“ am 28. September. Zusammen mit dem Neustadter Musiker Ede Eber-Huber ziehen die Wanderer wieder durch die Hambacher Flur. Bei verschiedenen Stopps wird das zusammen gesungen, was sich die Teilnehmer zuvor aus Edes 111-Songs-Liste an Wunschtiteln ausgesucht haben.

RHEINPFALZ-Fotograf Klaus Landry zeigt am 19. Oktober bei einem Foto-Wander-Workshop in Theorie und Praxis, wie man rund um Hambach den richtigen Moment für gute Bilder findet. Zum Abschluss des Weite-Loog-Programms gibt es am 31. Oktober noch einmal eine Premiere: den Waldgeister-Funzelabend im Hohe Loog-Haus, bei dem die RHEINPFALZ-Redakteurin Sigrid Sebald und Rolf Schlicher ihre aberwitzigen Geschichten aus und über den Wald lesen.

Die „Weite-Loog“-Sonderveranstaltungen ergänzen seit 2015 das reguläre Wanderangebot des PWV Hambach. Zu den meisten „Weite-Loog-Terminen 2024 ist eine Anmeldung erforderlich; Gipfelprobe, Tapas-Tour, Stadtführung und Foto-Workshop kosten einen Teilnahmebeitrag. Alle Infos im Internet: www.pwv-hambach.de. Ein mehrseitiger Flyer zu der Veranstaltungsreihe liegt auf dem Hohe-Loog-Haus aus.