Der Bescheid kam zu Weihnachten: Bis zu 80.000 Euro sollen Anlieger der Weinstraße in Diedesfeld, die bis 2024 saniert wird, als Ausbaubeiträge für Gehwege und Straßenbeleuchtung zahlen. Dafür haben sie zunächst vier Wochen Zeit. Für viele Anlieger ist der Brief ein Schock. Junge Familien wie betagte Rentner müssen nun schauen, wie sie schnell an Geld kommen – einige denken daran, ihr Haus zu verkaufen. „Ich komme mir langsam vor wie bei Monopoly“, sagt eine Anwohnerin.

