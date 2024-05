Corona hat die Weinfreunde Lachen-Speyerdorf zu einer Pause gezwungen: Doch nun haben sie wieder zu ihrer besonderen kulinarischen Weinprobe geladen.

Sich in Gemeinschaft kulturell mit Wein auseinanderzusetzen, Kunst, Kultur und Kulinarik genussvoll zu vereinen, sind Anliegen, welche die Weinfreunde Lachen-Speyerdorf schon lange antreiben. Daher beteiligten sich die Weinfreunde nach der langen Corona-Pause mit ihrer 35. kulinarischen Weinprobe am Samstag an den 1250-Jahr-Feierlichkeiten des Ortsteils. Auf die Besucher wartete ein Fünf-Gänge-Menü mit 13 Weinen und auch so mancher weitere Höhepunkt, nicht zuletzt feiert der Verein auch sein 50-jähriges Bestehen. „Wir möchten mit dieser besonderen kulinarischen Weinprobe ein ganzheitliches Erleben der örtlichen Weine und lokaler Kulinarik mit Momenten aus der vielfältigen kulturellen Geschichte des Ortes ermöglichen“, so Hubertus Kröner, Vorstandsmitglied der Weinfreunde, im Vorfeld.

„Mit Herzblut und mit Blick auf das Ziel haben wir durch eine inspirierende Gemeinschaft aus unterschiedlichen Ideen gemeinsam etwas Spannendes, etwas Schönes geschaffen“, sagte Kröner bei der Begrüßung. Die Alte Turnhalle wurde in ein leicht oranges bis pinkfarbenes Licht getaucht, Gerbera und ein Vorhang aus Hunderten von Korken schmückten die Bühne. Der neue Küchenchef Tristan Kindler hatte besondere Gerichte für die Gäste gekocht, die mit Weinen der Lachen-Speyerdorfer Winzer serviert wurden.

Erlesene Speisen und Tropfen

Zu Beginn gab es beispielsweise einen 2022er Silvaner „Alte Reben“ sowie einen 2023 Spätburgunder rosé trocken, serviert mit einer Prinzess Pastete im Teigmantel und Speyerdorfer Lamm an feinem Wiesenkräuter-Salat, gefolgt von einer Bärlauch-Gemüse-Suppe mit einem 2023er Grauburgunder trocken und einem Secco rosé, bevor es Niedertemperatur-gegarte Ochsenbrust mit leichten Rauch-Aromen an lauwarmem Kartoffel-Spargel-Salat mit einem 2023er Sauvignac sowie einem 2021 „Beerenblut“ Cuvée gab.

Probenbesprecher Günter Hoos, der ehemalige Leiter des DLR Rheinpfalz, führte kurzweilig und informativ durch den Abend, wusste vieles aus der Geschichte des Ortsteils zu erzählen und dabei immer wieder die Brücke zu historischen Ereignissen wie den Bauernaufständen zu schlagen, aber auch auf aktuelle Entwicklungen einzugehen. Auf der Bühne ausgestellte Bronzeskulpturen des Lachen-Speyerdorfer Künstlers Gernot Rumpf bildeten dabei den roten Faden. Für den musikalischen Rahmen sorgten Elke Wunderle und Andreas Finger.

Limitierte Auflage

Außerdem fand an diesem Abend die Vorstellung und Premierenverkostung der Jubiläums-Cuvée „1250 Jahre Lachen-Speyerdorf“ statt, einer von den örtlichen Winzern gespendeten Weißweincuvée in limitierter Auflage (1250 nummerierte Flaschen à 7,50 Euro), welche ab 1. Juni in der Ortsverwaltung gekauft werden kann. „Der Erlös kommt zu 100 Prozent dem Ort zugute, wir finanzieren dadurch Teile des Festwochenendes vom 5. bis 7. Juli und der Veranstaltung „EinzigARTig“ am 30. Juni, betonte Kröner.

Der Verein, der aus dem Festausschuss zur Ausrichtung der 1200-Jahr-Feier, welche allerdings erst mit einem Jahr Verspätung 1975 gefeiert wurde, entstand, ist in seinen 50 Jahren von ursprünglich elf auf nun über 100 Mitglieder angewachsen. Seit seiner Gründung kümmern sich die Mitglieder, bis zu einer Satzungsänderung 2003 nur Männer, um die Pflege der Weinkultur im Weindorf.

Seit 1980 richten die Weinfreunde repräsentative Weinproben aus, sie stellten bis zur Corona-Pandemie einen kulinarischen Höhepunkt im Dorfleben dar. „Nun sind wir umso glücklicher, zu einer kulinarischen Weinprobe in der festlich dekorierten Kulturhalle Lachen-Speyerdorf einladen zu können, um gemeinsam dieses große Jubiläum zu feiern“, wie Vorstandsmitglied Nicole Noé betonte.