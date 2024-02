Anfang Oktober waren Spitzenkoch Björn Freitag und Reiseexpertin Tamina Kallert in Neustadt und Umgebung unterwegs, um einen Beitrag für die WDR-Reihe „Grenzenlos köstlich“ zu drehen. Der Film wird am Montag, 26. Februar, um 20.15 Uhr im WDR ausgestrahlt. Drehorte waren unter anderem der König-Ludwig-Pavillon, der historische Marktplatz, und es gab auch einen Abstecher zum Deutschen Weinlesefest. Außerdem besuchten Kallert und Freitag das Weingut Christmann in Gimmeldingen, die Weinstube Eselsburg und Bähr in Mußbach. Als regionale Expertin begleitete die Neustadterin Susanne Nett das Filmteam. Was dieses im Oktober alles erlebt hat und welche Genussentdeckungen in der Pfalz gemacht wurden (weitere Stationen waren Bad Dürkheim und Wachenheim), wird im Fernsehbeitrag verraten. In der WDR-Mediathek ist die Sendung bereits online abrufbar.