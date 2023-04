Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag und Sonntag gehen die U14-Spieler des SC Neustadt im Stadionbad auf Torjagd. Ihr Verein richtet eine Vorrunde um die deutsche Meisterschaft aus. Spieler Matteo Ananias hat gerade den Sprung in die Verbandsauswahl geschafft. Ein Foto seines Vaters ist in einem Bildband zu sehen neben Sportgrößen wie Michael Schumacher oder Carl Lewis.

Jetzt greifen auch die jüngsten Wasserballer des SC Neustadt nach den Sternen: Beim zweitägigen Turnier im Neustadter Moby Dick will sich die U14-Mannschaft von Trainer Thorsten Preuß für