Nur noch ein paar Tage, dann ist Michael Paul neuer Dekan im katholischen Dekanat Bad Dürkheim-Grünstadt. Der 42-Jährige ist seit 2015 Pfarrer in der Pfarrei Heilig Geist mit Sitz in Geinsheim. Er folgt auf Michael Janson, der seit 2005 Dekan war und sich nun bis zu seinem Ruhestand 2028 auf seine Aufgabe als leitender Pfarrer der Pfarrei Heilige Theresia von Avila Neustadt konzentrieren möchte.

Paul erinnert sich noch gut, wie er von der neuen Aufgabe „überrascht“ wurde: „Wir hatten eine Videokonferenz mit den acht leitenden Pfarrern im Dekanat. Da kam die Wahl des Dekans zur Sprache.“ Für ihn sei Michael Janson „gesetzt gewesen“, so Paul, schließlich kümmere er schon seit 17 Jahren um die Aufgabe. Doch Janson wollte nicht mehr. „Ich bin jetzt 64, die Wahlperiode beträgt sechs Jahre. Beide Aufgaben sind mir mittlerweile zu viel“, sagt Janson. Da Michael Paul der Jüngste in der Runde der leitenden Pfarrer ist, richteten sich die Augen schnell auf ihn. „Ich hatte dann gute Gespräche mit Michael Janson und bekam von ihm die Zusage, dass er mich begleiten und unterstützen wird. Da habe ich gesagt: Ich wage es.“

Vertreter von 57.000 Katholiken

Der Dekan hat in der katholischen Kirche eine andere Aufgabe als in der evangelischen. Es gibt kein eigenes Budget, sondern es geht primär um eine Verwaltungs- und Moderationsaufgabe für die 57.000 Katholiken im Dekanat, zu dem primär Neustadt und der Landkreis Bad Dürkheim gehören. Als Dekan vertrete er die Gemeinden bei Terminen in der Diözese, übernehme aber auch die Verabschiedung und Einführung von Pfarrern. „Das wird spannend, weil bis 2028 sechs der acht leitenden Pfarrer in Ruhestand gehen.“ Somit gebe es zentrale Fragen für Paul: „Werden alle Stellen besetzt? Wo und wie machen wir unsere Angebote?“ Für Paul ist das Dekanatsamt auch insofern wichtig, „da es das einzige Amt ist, das durch die Wahl von Haupt- und Nebenamtlichen besetzt wird“. Genau in diese Richtung ziele man mit den Bemühungen um eine Strukturreform. Aktuell sei er dabei, die Akteure und Strukturen im Dekanat kennenzulernen, außerdem werde die Homepage überarbeitet. „Vor allem bin ich aber weiterhin Pfarrer von Heilig Geist“, betont Paul.

Janson will sich nun in seiner Pfarrei um einen besseren Bezug zu jüngeren Familien kümmern, um sie ins Gemeindeleben einzubeziehen. Auf seinen Wunsch hin gibt es keine große Dekan-Verabschiedung: „Das machen wir deshalb intern bei einem Abendessen mit dem Dekanatsrat“, sagt Paul.