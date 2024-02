Die Polizei hat in Lambrecht am Dienstagmorgen vier Leute kontrolliert, die in einem VW Caddy unterwegs waren, und dabei festgestellt, dass „die Personen ihren Aufenthalt nicht für touristische Zwecke nutzten, sondern einer Arbeit im Handwerk nachgingen“. Und das dürfen sie nach Angaben der Beamten nicht, denn die Vier kommen aus dem nicht-europäischen Ausland. Die Kontrollierten müssen sich nun auf ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz einstellen. Sie hielten sich unerlaubt in der Bundesrepublik auf. Zudem stellten die Polizisten fest, dass 31-jährige Fahrer des Wagens unter dem Einfluss von Cannabis stand, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde.