Das Wetter war für den Start der Freibadsaison nicht optimal: Dennoch tummelten sich seit Samstag, 9 Uhr, einige Wassersportfans im Stadionbad und schwammen bei 24,5 Grad Wassertemperatur. Vom Wetter war Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück zum Freibad-Saisonstart zwar nicht begeistert, dafür sprach er seinem Team ein dickes Lob aus: „Wir haben bis zum Schluss geschuftet, die Anlage sieht toll aus, alles ist super gepflegt.“ Für Stress im Vorbereitungsendspurt sorgte ein Wasserrohrbruch am Sprungturm. „Wir konnten aber alles noch reparieren und auch die erforderlichen Wasserproben nehmen, sodass pünktlich zum Saisonstart am Samstag auch alle Becken freigegeben werden konnten“, so Mück. Im Stadionbad wurde am Samstag die Neustadter Freibadsaison eröffnet. Das Mußbacher Freibad folgt am 20. Mai, in Hambach kann ab 27. Mai geschwommen werden, und in Duttweiler freut man sich ab 8. Juni über Badegäste.