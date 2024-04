In den Fokus einer Polizeistreife geriet am Sonntagabend gegen 20 Uhr ein 71-jähriger Autofahrer auf der Westrandstraße in Haßloch. Mehrfach überfuhr er mit seinem Wagen vor der Streife die Leitlinie zur Gegenspur und kam leicht auf den rechten Grünstreifen. Zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht. Die Polizei stoppte den Mann, bei dem der Atemalkoholtest einen Wert von 0,9 Promille ergab. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Wegen seiner unsicheren Fahrweise in Verbindung mit der Alkoholisierung muss sich der 71-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.