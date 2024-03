Ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro ist an einem Fahrzeug entstanden, das am Montag zwischen 9.20 und 10.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Rudolf-Diesel-Straße geparkt war. Der Unfallverursacher fuhr nach Angaben der Polizei weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Behörde bittet Zeugen um Hinweise, Telefon 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.