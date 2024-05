Ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro ist am Freitag an der Einmündung der L529 in die B39 entstanden. Ein 63 Jahre alter Haßlocher wollte von der L529 nach links auf die B39 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 52-Jährigen, die auf der B39 unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge prallten aufeinander. Verletzt wurde niemand.