Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor der Wahl: In Lambrecht steht ein Wechsel an der Stadtspitze bevor. Karl-Günter Müller (FWG), der das Amt seit 2014 inne hat, tritt nicht mehr an. Um seine Nachfolge konkurrieren Tanja Bundenthal-Beck (FWG), Andreas Ohler (CDU) und Dirk Hedtke (BSW).

Karl-Günter Müller (FWG), Noch-Bürgermeister von Lambrecht, hat lange gezögert, bis er sich festgelegt hat in der Frage, ob er noch einmal kandidieren will. Wobei er durchblicken ließ,