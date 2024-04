Person unter Traktor – mit dieser Information sind am Dienstagmittag die Löschgruppen Königsbach und Gimmeldingen sowie der Löschzug Mußbach in die Straße Am Hitzpfad in Königsbach ausgerückt. Dort war ein Traktorfahrer mit seinem Schlepper auf die Seite gekippt. Ersthelfer kümmerten sich um den eingeklemmten Fahrer. Sie konnte das Fahrzeug etwas anheben, sodass der Mann sich aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Die Feuerwehr kümmerte sich vor Ort um den Brandschutz, sicherte die Unfallstelle ab und nahm mit einem Spezialmittel ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Außerdem fuhren Feuerwehrleute die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 5 zu Unfallstelle. Nach der Unfallaufnahme stellte die Feuerwehr den Traktor wieder auf die Räder. Der Fahrer kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.