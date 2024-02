Es ist auf einen Urlaub zurückzuführen: Ein Trainer mit Erfahrungen aus Nationalteams, der Champions-League, von Universaden und Olympischen Spielen ist am Samstag Gast der TuS Lachen-Speyerdorf.

Am Samstag von 11 bis 13 sowie von 14 bis 16 Uhr gibt es in der Schulturnhalle der August-Becker-Schule ein Sondertraining für die Volleyballer der TuS Lachen-Speyerdorf. Die Übungsstunden leitet Bernd Werscheck, Olympiatrainer, Nationaltrainer, Champions-League-Coach und Bundesligatrainer im Volleyball und Beachvolleyball, informiert TuS-Übungsleiter und Organisator Dirk Hiegle. Außerdem sei Bernd Werschek Stützpunkttrainer im Landessportbund.

Dass die Lachen-Speyerdorfer Volleyballer der Turnabteilung angehören, hat seinen Grund. „Früher war die Gruppe mal eine Männergymnastikgruppe“, erzählt Hiegle. Jetzt sei es eine Volleyballfreizeitgruppe, in der auch Frauen und Jugendliche mitspielten. Zwei, drei Mitglieder hätten früher mal Volleyball gespielt. Der Rest habe diese Sportart nie richtig gelernt. Hiegle: „Viele kommen aus anderen Sportarten.“ Zu den Freizeit-Volleyballern gehören ehemalige Handballer, Tennisspieler, Fußballer sowie Indiacaspieler.

Training mit 16 Volleyballern

Der Kontakt zu Bernd Werscheck ist über seinen Teamkollegen Christian Sowa zustande gekommen, erzählt Hiegle. Sowa habe Werscheck im Urlaub kennengelernt. Beide hätten dabei ausgemacht, dass Werscheck „mal was bei uns macht“. Das Ziel sei nun, „dass wir mal ein bisschen besser werden“, sagt Hiegle. Was genau Werscheck am Samstag mit den Lachen-Speyerdorfern vorhat, das weiß er nicht: „Wir überlassen ihm die Trainingsinhalte.“

Die Trainingseinheit ist am Samstag auf 16 Volleyballer begrenzt. „Wir sind voll“, betont Hiegle. Wer aber zuschauen möchte, könne dies aber tun.

Bei den Spielen in Athen

Laut der Fachzeitschrift Volleyball-Magazin war Werscheck von 1989 bis 1993 Bundestrainer für den weiblichen Nachwuchs, trainierte außerdem in Creglingen die Frauen und in Düren die Männer in der Ersten Liga. Die Dürener Mannschaft führte der heute fast 63-Jährige zweimal ins Play-off-Finale und in die Champions League. Im Beachvolleyball betreute Bernd Werscheck unter anderem das Duo Susanne Lahme/Danja Müsch, welches 2004 bei den Olympischen Spielen in Athen gestartet und 2005 deutscher Meister geworden ist.

Die Lachen-Speyerdorfer Freizeit-Volleyballer treffen sich immer montags ab 20 Uhr. „Erst machen wir eine halbe Stunde lang ein paar Übungen“, erzählt Dirk Hiegle. „Dann spielen wir.“ Die Übungen leite Sportlehrer Max Kany. Er selbst, so Hiegle, kümmere sich um Organisatorisches. Aktuell sei nicht geplant, ein TuS-Team für die Teilnahme am Spielbetrieb aufzubauen. Zwölf bis 16 Spieler seien regelmäßig dabei. Der Gruppe gehörten 25 bis 30 Leute an.

Kontakt

Wer sich am Volleyballspielen in der TuS Lachen-Speyerdorf beteiligen möchte, wendet sich an Dirk Hiegle, Telefon 0171 4270695, E-Mail dirk.hiegle@t-online.de