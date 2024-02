Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat die neue Tourist-Information in Maikammer offiziell mit der i-Marke ausgezeichnet. Nicht jede Tourist-Info kann sich damit schmücken.

Nur Einrichtungen, die über eine sehr gute Beratungsqualität verfügen, umfangreiche touristische Informationen und zusätzliche Dienstleistungen für Gäste anbieten, können die Auszeichnung erhalten“, teilt der Deutsche Tourismusverband mit. Die Servicestandards für die i-Marke habe der Verband bundesweit festgelegt. Nicht alle Touristinformationen genügten diesen Ansprüchen.

In Maikammer habe der DTV überprüft, ob die Tourist-Info die 14 Mindestkriterien erfüllt. Dabei gehe es beispielsweise um die Ausschilderung, die Qualifikation und den Weiterbildungs-Willen der Beschäftigten. Vor allem aber gehe es um den Service – so müssten kostenlose touristische Grundinformationen über den Ort und die Region bereitgehalten werden. Zudem wird auch vor Ort kontrolliert, wie die Tourist-Info arbeitet, hier stehen 40 Kriterien auf der Prüfliste: Die Außenanlage und die Ausstattung sind dabei ein Punkt auf der Liste. Beim Informationsangebot wird überprüft, ob es lokale oder regionale Tourist-Cards und ÖPNV-Angebote für Touristen gibt und ob die Gäste wichtige Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen erhalten. Die Prüfer kontrollieren auch den personellen Service, also ob beispielsweise die Betreuung ausländischer Gäste durch die ständige Anwesenheit von mindestens einer englischsprachigen Person gewährleistet ist.

Maria Bergold, Geschäftsführerin der Tourist Information Maikammer, sagt: „Wir sind stolz darauf, die Qualitätskontrolle erfolgreich gemeistert und uns auch in den unangekündigten Tests so gut bewährt zu haben. Anhand der vom DTV erhaltenen Analyse werden wir daran arbeiten, unsere Kompetenz weiter auszubauen und so noch mehr Kundenzufriedenheit zu erreichen.“ Die Tourist-Info darf nun drei Jahre lang mit der i-Marke werben. Dann steht eine erneute Überprüfung an.