„Wer hätte das gedacht: zum Rundenabschluss noch mal den Sack zugemacht, gut gemacht, nicht nur die Sonne lacht.“ In Dichtermanier und bestens gelaunt feierten Mannschaftsführerin Christiane Lobe und ihre Teamkameradinnen vom TuS Maikammer den Sieg gegen den bisher ungeschlagenen TTSV Saarlouis-Fraulautern.

Das TuS-Quartett übernahm mit 12:8 Punkten sogar die Tabellenführung der Tischtennis-Verbandsoberliga Saarpfalz, welche aber nur eine Momentaufnahme bleiben wird. Denn die hinter ihm liegenden Mannschaften weisen deutlich weniger Minuspunkte auf und haben noch einige Spiele zu absolvieren. Der TuS Maikammer hingegen hat als einzige Mannschaft alle seine zehn Saisonspiel bereits absolviert. Der Tabellenzweite VfL Duttweiler hat erst sechs Begegnungen hinter sich, TTSV Saarlouis-Fraulautern und der SV Remmesweiler sieben, TTC Albisheim und TTC Herxheim jeweils acht Partien.

Die Gäste mussten ersatzgeschwächt antreten, da sie zwei Coronakranke zu beklagen hatten. Sie reisten deshalb mit zwei jungen Mädchen als Ersatzspielerinnen an, die noch viel Potenzial haben, aber ihr Angriffsspiel gegen Monika Lintz und Christiane Lobe noch nicht konsequent genug einsetzten.

11:0 im fünften Satz

Zwei Punkte in den Doppeln gaben den Einheimischen schon zu Beginn ein bisschen Sicherheit. Zwar gab es im vorderen Paarkreuz durch Karin Commer und Sabine Schmitt nichts zu erben, doch machten Lintz und Lobe dies mit Erfahrung und schnittstarkem Schupfspiel und zusammen vier Zählern wett. Im zweiten Einzeldurchgang trugen sich auch Commer und Schmitt in die Siegerliste ein.

Durchaus kurios, dass Lobe, wie bereits vor einer Woche in Remmesweiler, das erste Einzel im fünften Satz mit 11:0 gewann. Das Duo Commer/Schmitt holte sich im Doppel den ersten Durchgang ebenfalls mit dem doch eher seltenen 11:0-Ergebnis.

Aufstieg kein Thema

„Wir sind mit unserer Bilanz in dieser Saison vollkommen zufrieden und sehen dem Ende der Runde gelassen entgegen. Ob es für uns schließlich dann der dritte oder vierte Platz sein wird, ist nicht entscheidend. Denn ein Aufstieg kommt für uns sowieso nicht in Frage“, sagte Lobe. Der TuS Maikammer warte ab, wie die Klassen für die nächste Runde eingeteilt würden. Lobe betont: „Mit nur sechs Teams in der Liga, wie in dieser Saison, ist ja nun wirklich niemand zufrieden.“ Sie selbst seien in Maikammer zumindest froh, dass sie die Runde ohne Corona- oder anderweitige Erkrankungen und Verletzungen überstanden hätten und zu jedem Spiel komplett angetreten seien.

So spielten sie

TuS Maikammer: Karin Commer/Sabine Schmitt, Monika Lintz/Christiane Lobe; Commer, Schmitt. Lobe (2), Lintz(2). lam