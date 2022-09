Mit einem 5:5 starteten die Frauen des VfL Duttweiler in ihre erste Saison in der Oberliga Südwest. Im Pfalzduell beim 1. TTC Pirmasens überragte Yulia Andryan. Die neue Nummer eins des VfL hat noch gefehlt.

Andryan gewann zwei Einzel und war mit Jaqueline Weiß auch im Doppel erfolgreich. Weiß steuerte zudem einen Einzelzähler bei. Katharina Bruck überraschte mit einem unerwarteten 3:0-Sieg gegen die gegnerische Nummer eins, Monika Kiefer, die schon Pfalzmeisterin im Doppel war.

„Mit unserer neuen Nummer eins wären wir wohl als Sieger aus der Halle gegangen“, sagt VfL-Abteilungsleiter Helmut Braun. Diesmal musste der VfL noch auf Paloma Beutel verzichten, die auf einer Hochzeit weilte. Die 30-Jährige, besser bekannt unter ihrem Geburtsnamen Ballmann, spielte zuletzt in der Regionalliga beim TTC Bietigheim-Bissingen. Zuvor schlug sie bis 2013 für den SV Neckarsulm in der Zweiten Bundesliga auf. Nach ihrem Umzug nach Ottersheim suchte sie einen Club, in dem sie sich sportlich engagieren kann, ohne dem großen Druck höherer Ligen ausgesetzt zu sein. Von Beginn sagte sie, dass sie nicht für alle Spiele zur Verfügung stehe. Am Samstag, 19 Uhr, gastiert der VfL beim TTV Edenkoben.

Mit einer 5:8-Niederlage beim SV Remmesweiler starteten die Frauen des TuS Maikammer in die Saison der Verbandsoberliga Saar-Pfalz. Die Gäste führten mit 3:1 und 4:2, ehe nach dem 5:5 nichts mehr ging. Der TuS spielt wie seit vielen Jahren mit seinem bewährten Quartett, mit Karin Commer, Sabine Schmitt, Monika Lintz und Christiane Lobe. Saisonziel ist der zweite oder dritte Tabellenplatz in einer Liga mit nur vier Mannschaften. Diese treten je einmal in Vor- und Rückrunde und dann noch mal in einer halben Runde gegeneinander an. „Trotz halber Doppelrunde haben wir nur neun Spiele zu absolvieren. Da wird es schwer, eine konstante Spielpraxis zu bekommen“, sagt Spielführerin Christiane Lobe.

Um die Zeit bis zum nächsten Spiel am 9. Oktober zu überbrücken, werden die Frauen ab und zu im Seniorenteam der Herren spielen. Ersatzspielerinnen hat der TuS nicht. Lobe: „Wir haben zwar zwei Jugendteams, aber keine weiblichen Jugendlichen.“ Punkte in Remmesweiler: Lintz/Lobe; Schmitt, Commer, Lintz Lobe.

Der Start in der 1. Pfalzliga ging für die Herren des TTV Neustadt daneben. Sie unterlagen dem TTC Riedelberg mit 1:9. Andreas Pichler sorgte für den Ehrenpunkt. Der TTV war nicht in Bestbesetzung: Spitzenspieler Sebastian Rapp heiratete am Samstag, seine Tochter wurde getauft. Neuzugang Christian Knopf ist noch im Urlaub. Er kam von den TTF Dannstadt-Schauernheim aus der Bezirksoberliga. Ebenfalls in dieser Klasse spielte zuletzt Jürgen Felkl. Er wechselt vom SV Kirchheim zum TTV, war schon in der 1. und 2. Pfalzliga aktiv. Nach dem Abgang von Jonas Reichling (TTC Büchelberg) gehören neben Rapp, Knopf und Felkl noch Oliver Triemer, Andreas Pichler und Waldemar Fromm zur Stammbesetzung.

„Unsere Neuzugänge wollten in einer höheren Liga spielen“, erzählt Sebastian Rapp. „Beide waren einige Male bei uns im Training. Die Chemie hat gestimmt. So entschlossen sie sich, zu uns zu wechseln.“ Da der TTV zu Saisonbeginn öfters nicht vollständig antreten könne und auf drei Positionen neu besetzt sei, laute das Ziel Klassenverbleib, betont Triemer .