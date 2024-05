Zu einer Störung bei der Stromversorgung ist es am Mittwochvormittag in Neustadt gekommen. Wie die Stadtwerke Neustadt mitteilen, war das Stromnetz Königsbach-Gimmeldingen von 10.47 Uhr an gestört. Elf Trafostationen seien von dem Ausfall betroffen gewesen. Nach Angaben der Stadtwerke konnte die Versorgung der betroffenen Gebiete um 12 Uhr wieder hergestellt werden. Als Grund für die Stromstörung gaben die Werke drei Fehler in Kilovolt-Kabeln in Königsbach und im Stadtgebiet an. Auch nach der Wiederherstellung der Versorgung arbeiteten demnach Techniker an deren Behebung.