Demnächst ist auf vielen öffentlichen Stellen in der Stadt der Sommerflor zu bewundern. Wie die Verwaltung mitteilt, ist die Abteilung Stadtbild und Grün derzeit dabei, die Winterbepflanzung aus den Beeten und Kübeln zu holen und diese für den Sommerflor vorzubereiten. Die Böden werden gedüngt, aufgelockert, wo nötig aufgefüllt, und glattgezogen. Danach wird gepflanzt. Gearbeitet wird laut Stadt zum Beispiel auf dem Holzhof- und AVG-Kreisel, dem Bahnhofsvorplatz und der Hetzelanlage. Auch die Kriegsgräber auf den Friedhöfen und die Töpfe in der Innenstadt erhalten frische Pflanzen. Das Rathaus wird mit Geranienkästen bestückt.

Die Verwaltung kündigt eine farbenfrohe und duftende Mischung an: Petunien, Geranien, Verbenen, Begonien, Canna und vieles mehr. Sogar Mangold und Süßkartoffeln seien mit dabei. Hinzu kommen nicht winterharte Sorten wie Wandelröschen oder Hibiskus, die jedes Jahr in den städtischen Gewächshäusern überwintern und schon viele Jahre verwendet werden. Die Sommerpflanzen werden als Stecklinge gekauft, getopft und von der Stadtgärtnerei großgezogen. Die großen Flächen haben eine automatische Bewässerung. Kübel und kleinere Flächen werden per Hand gegossen.rhp