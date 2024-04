Die von Marcel Schwill geleitete Stabsstelle für Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Entwicklung bekommt Verstärkung. Wie die Stadt mitgeteilt hat, erhält sie Fördermittel in Höhe von 144.787 Euro und kann dafür die neue Stelle „Koordinator/in für kommunale Entwicklungspolitik“ ausschreiben. Die Stelle ist Bestandteil der Neustadter Nachhaltigkeitsstrategie. Die Ende Juni 2022 beschlossene Strategie bedeutet für Neustadt, dass Neustadt eine „global nachhaltige Kommune“ sein möchte. Dazu gehört das Bemühen, Fair-Trade-Town zu werden. Außerdem wird eine Beschaffungsrichtlinie für faire und nachhaltige Materialien in der Stadtverwaltung angestrebt. Mit einer Koordinatorin oder einem Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik trage Neustadt zur Umsetzung der Agenda 2030 bei, heißt es aus dem Rathaus. Dieser Aktionsplan im Sinne der nachhaltigen Entwicklung wurde 2015 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York beschlossen. Dabei wurden 17 globale Ziele erarbeitet, die bis 2030 erreicht werden sollen. Neustadts kommunale Nachhaltigkeitsstrategie richtet sich an diesen Zielen aus. Die Fördermittel für die neue Stelle stammen aus dem Förderprogramm „KEpol – Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).