Der SPD-Ortsverein Elmstein-Appenthal-Iggelbach hat sich umbenannt und heißt jetzt SPD-Ortsverein Elmstein. Zum Hintergrund erklärt der Vorsitzende Erich Pojtinger, dass es in Elmstein bis 2009 zwei Ortsvereine gegeben habe: Elmstein-Appenthal und Elmstein-Iggelbach. Im Vorfeld der Kommunalwahl 2009 sei es zum Zerwürfnis der beiden Ortsvereine gekommen. Mitglieder der SPD Elmstein-Appenthal hätten sich einer Wählervereinigung angeschlossen, der dortige Ortsverein habe sich anschließend aufgelöst. Im Dezember 2011 sei der alte Ortsverein Elmstein-Iggelbach unter dem neuen Namen SPD-Ortsverein Elmstein-Appenthal-Iggelbach neu gegründet worden und vertrete seitdem die Sozialdemokraten in Elmstein. Dieser Name sie damals gewählt worden, um die drei stärksten Ortsteile Elmsteins abzubilden. Im Laufe der Zeit habe sich der Einfachheit halber die Bezeichnung Ortsverein Elmstein eingebürgert, so Pojtinger.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung habe der offiziellen Umbenennung mit 14 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen zugestimmt. Der Vorsitzende Erich Pojtinger und die stellvertretende Vorsitzende Daniela Lendle unterzeichneten eine entsprechende Urkunde. Diese wurde dann mit dem neuen Stempel des SPD-Ortsvereins Elmstein versehen.