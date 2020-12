Die rheinland-pfälzische SPD hat auf ihrem Parteitag in Mainz Giorgina Kazungu-Haß und Christoph Spies auf aussichtsreiche Listenplätze für die Landtagswahl 2021 gewählt. Die 42-jährige Kazungu-Haß, die auch als Direktkandidatin im Wahlkreis Neustadt antritt, erhielt 293 Ja-Stimmen auf Platz 21. 30 votierten mit Nein, neun enthielten sich. Sie strebt eine weitere Legislaturperiode im Landtag an, wo sie sich um Kultur und Hochschule kümmert. Christoph Spies (35), seit Juli 2019 im Landtag, ist auf Platz 28 gewählt worden. Am Rand des Parteitags sagte Spies, er wolle, ebenso wie sein Vorgänger Manfred Geis, das Direktmandat im Wahlkreis Bad Dürkheim gewinnen. Spies erhielt 300 Ja- bei 17 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen.