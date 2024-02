Die Ruppertsberger Winzergenossenschaft Weinkeller Hoheburg hat sich früh auf den Export in skandinavische Länder konzentriert und blickt nun gut gelaunt in die Zukunft. Eine Gesetzesänderung in Finnland spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Liebe der Schweden zu Riesling aus der Pfalz.

Lesen Sie hier den ausführlichen Beitrag.