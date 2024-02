Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ruppertsberger Winzergenossenschaft Weinkeller Hoheburg hat sich früh auf den Export in skandinavische Länder konzentriert und blickt nun gut gelaunt in die Zukunft. Eine Gesetzesänderung in Finnland spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Liebe der Schweden zu Riesling aus der Pfalz.

Touristen aus Schweden sind im Sommer häufiger in Ruppertsberg zu sehen, sie kaufen im Weinkeller Hoheburg Wein ein. Das verwundert nicht: Schließlich kennt man dort den Ruppertsberger