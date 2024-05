Mitte Mai hat der Pfälzerwald-Verein Ortsgruppe Gimmeldingen seine Mitglieder zusammengerufen. Themen waren langjährige sowie verstorbene Mitglieder, die geplanten Aktivitäten für 2024 und die Vorstandswahlen im kommenden Jahr.

Bei der Versammlung wurden Michael und Sybille Braems, Beate Georg sowie Max und Anton Ziereisen für 25-jährige Vereinstreue sowie Rainer Staab für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Zugleich gedachte die Versammlung der verstorbenen Mitglieder, nämlich Fritz Christmann, Josefine Feldmann, Reinhard Kermann, Hiltrud Krämer, Dieter Neuwald, Rudi Nickolay, Hermann Reber, Hannelore Schmitt, Ilse Sülzer, Cäcilie Weppler und Wilhelm Willers.

In ihrem Jahresbericht dankte die erste Vorsitzende Edelgard Schäker den zahlreichen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz und stellte das ausgeprägte Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein heraus. Sie verwies darauf, dass in diesem Jahr noch mehrere attraktive Wanderungen und Veranstaltungen geplant seien, unter anderem ein Besuch der „Waldmurmelbahn“, eine Fahrt mit Seilbahn und Schiff nach Rüdesheim, eine Tagesfahrt „zu den Römern“ und zum Jahresabschluss ein Besuch des Weihnachtsmarktes in Michelstadt.

Vorstandswahlen 2025

Zugleich kündigte Schäker an, dass bei den Vorstandswahlen 2025 ein „Generationswechsel“ anstehe, weil mehrere Vorstandsmitglieder, auch die erste und stellvertretende Vorsitzende, aus Altersgründen nicht mehr kandidieren werden. Wer Interesse an einem Amt hat, kann sich schon jetzt bei Edelgard Schäker melden.

Die Aktivitäten des PWV Gimmeldingen geben die Wanderwarte Markus Theobald und Karlheinz Schäker in gedruckter Form aus. Alle Infos sind aber auch online unter www.pwv-gimmeldingen.de, auf der Facebook-Seite des Vereins (PWV Gimmeldingen) oder in örtlichen Schaukästen zu finden.