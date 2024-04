Seit Beginn der Woche mehren sich im Dienstgebiet der Haßlocher Polizei Mitteilungen über sogenannte Dachhaie. Angebliche Handwerker boten an der Haustüre kostengünstige Reparaturleistungen am Haus an, die aber im Nachgang horrende Abrechnungen nach sich zogen. Ermittlungsverfahren sind eingeleitet worden. Die Polizei warnt: Wenn an der Haustüre ein unseriöses Angebot unterbreitet wird, sollte man nicht darauf eingehen und sich sofort unter der Notrufnummer 110 mit der Polizei in Verbindung setzen. Weitere Hinweise zu Dachhaien nimmt die Haßlocher Polizei auch unter Telefon 06324 9330 entgegen.