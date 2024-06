Bei den Pfalzmeisterschaften in Eisenberg waren die Leichtathleten aus der Region gleich in mehreren Disziplinen erfolgreich. Ein Athlet jubelte auch als Trainer.

In einer Doppelrolle als Aktiver und Trainer erfolgreich war bei den Pfalzmeisterschaften der Aktiven, U18 und U14 in Eisenberg Sebastian Groß von der TSG Deidesheim, der sich beide Sprinttitel der Männer sicherte. Mit der schnellsten Vorlaufzeit von 11,38 Sekunden qualifizierte er sich für das 100m-Finale. Dort wiederholte er diese Zeit und setzte sich damit gegen Jan Dorda (TV Nußdorf, 11,47 sec) und Till Sassmann (TSG Neustadt, 11,48 sec) durch. 23,50 Sekunden lautete seine Siegerzeit über die 200 Meter.

Zwischendurch konnte Groß beobachten, wie in der 4x100m-Staffel der U18 mit Simon Oehl, Hendrik Lindemann und Linus Valnion gleich drei Starter der TSG Deidesheim zusammen mit Constantin Reiß (TS Germersheim) in 43,13 Sekunden eine weitere Spitzenzeit hinlegten und mit deutlichem Vorsprung vor der zweiten Staffel der gleichen Startgemeinschaft Germersheim-Nußdorf-Deidesheim siegten. Linus Valnion stieg anschließend über 200 Meter nach vorherigen gesundheitlichen Problemen erst spät in die Saison ein und erfüllte als U18-Pfalzmeister in 22,84 Sekunden auf Anhieb die Norm für die deutschen U18-Meisterschaften in Mönchengladbach. Auch Simon Oehl verbesserte seine persönliche Bestleistung über 100 Meter auf 11,81 Sekunden und wurde damit Dritter in der U18.

Paradedisziplin Weitsprung

Der Weitsprung der Männer war bei den Pfalzmeisterschaften die Paradedisziplin der TSG Neustadt. Der Rheinland-Pfalz-Meister Patrick Frey siegte mit 6,14 Meter vor seinen Vereinskameraden Till Sassmann (6,03 m) und Niklas Naumer (5,57 m). Mit 1,78 Meter im Hochsprung fügte Patrick Frey seiner Sammlung einen weiteren Titel hinzu. Bei der U18 gewann Julian Gärtner (TSG Neustadt) über die 400m klar in 54,86 Sekunden. Deutlich war auch der Vorsprung der Neustadterin Annika Frey bei ihrem U18-Sieg im Speerwerfen mit 35,10 Meter.

Schnellste über die 100m Hürden der Frauen war Marlene Widmann (TSG Neustadt, 17,14 sec) mit einer Sekunde Vorsprung auf Katharina Schuster (LC Haßloch, 18,15 sec), die zudem mit 3,30 Meter Vizemeisterin im Stabhochsprung wurde. Einen Titel bei den Frauen für die TSG Haßloch holte Yasmin Karasu. Nachdem sie bereits Bronze im Weitsprung geholt hatte (4,90m), setzte sie im Dreisprung mit 9,90 Meter die größte Weite in die Grube.

In den jüngeren Nachwuchsklassen siegte Max Sellmaier (LC Haßloch) über 300m Hürden der M15 in 44,67 Sekunden. Paul Mayer (LC Haßloch) war der beste Hochspringer der M13 mit 1,47 Meter, sein Vereinskamerad Henry Kappner übersprang als Pfalzmeister der M12 im Stabhochsprung 2,05 Meter. Gleich zwei Titel bei der W12 holte Nina Dreier (LC Haßloch) mit 10,74 Sekunden über 60m Hürden und 1,36 Meter im Hochsprung. Auch der Sief im Speerwurf dieser Altersklasse ging mit Lilian Stürm (26,25m) an die LC Haßloch.