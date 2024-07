Bei einem Unfall während des Brezelfest-Umzugs am 14. Juni ist die zwölfjährige Mia schwer verletzt worden. Das Mädchen war auf dem Wagen der Tanzschule Monkey-Dance-Company, deren Schülerin sie auch ist, als von hinten ein andere Wagen, bei dem die Bremsen versagten, auffuhr. Mia, die nach dem tragischen Geschehen in die BG-Klinik nach Ludwigshafen gebracht wurde, geht es den Umständen entsprechend gut und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Aber laut der Tanzschule, der Stadt und Verkehrsverein Speyer liegt auch noch ein langer Weg vor Mia, bis sie hoffentlich wieder ganz gesund ist. Laut einer gemeinsamen Mitteilung stehen noch mehrere Operationen an, außerdem muss sie vorerst ihren Alltag im Rollstuhl bewältigen, da beide Oberschenkel verletzt seien.

Um Mia und deren Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen, haben die Tanzschule, die Stadt, der Verkehrsverein sowie weitere Firmen und Institutionen nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Wer den Genesungsprozess des verunglückten Mädchens finanziell unterstützen möchte, kann hierfür folgendes Konto der Stadt Speyer bei der Sparkasse Vorderpfalz nutzen: Sparkasse Vorderpfalz, IBAN: DE20 5455 0010 0000 0015 86, BIC: LUHSDE6AXXX, Verwendungszweck: „Mia“. Die Stadt versichert, dass alle Spenden in vollem Umfang an Mias Familie übergeben werden.