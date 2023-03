Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unabhängig vom Alter – Otto Waalkes kennt fast jeder. Jetzt hat er einen neuen Kinofilm. Und ist froh, wieder auf Publikum treffen zu dürfen. Beim RHEINPFALZ-Gespräch im Cineplex gibt er auch einen guten Tipp für Neustadt.

Herr Waalkes, ich konnte auch schon Bill Clinton als damaligen US-Präsidenten interviewen. Da war ich nicht so aufgeregt wie jetzt. Haben Sie eine Erklärung?

Soll ich Englisch sprechen? I also dont’t get it (Ich verstehe es auch nicht). Vielleicht, weil ich noch nicht so viel Erfahrung mit jungen Menschen habe wie Bill Clinton. Vielleicht kommt das noch. Aber ich möchte meine Monica Lewinsky lieber nicht kennenlernen.

Otto (ab jetzt sind wir per Du), nach unzähligen Interviews, die Du schon geführt hast: Wie viele meiner Kollegen und Kolleginnen wollten bei der ersten Frage witzig sein?

Nicht sehr viele – kann aber auch sein, dass es mir nicht aufgefallen ist, was entweder gegen mich oder gegen den jeweiligen Witz spräche.

Nervt so etwas?

Warum sollte es? Ich versuche ja manchmal auch, witzig zu sein.

In der Tageszeitung „Die Welt“ wurden mal 50 Gründe genannt, Otto zu verehren. Nummer 17: Das Publikum lacht immer. Wie anstrengend ist es, das zu erreichen? Oder wie nervös kann es machen, quasi auf Knopfdruck witzig zu sein?