Die FWG schneidet in vielen Orten bei den Ortsbeiratswahlen besser ab als vor fünf Jahren. Die CDU erleidet vor allem in Geinsheim herbe Verluste, die SPD bekommt in Lachen-Speyerdorf einen Dämpfer.

Geschafft: Die Neustadter Ortsbeiräte wissen, in welcher Konstellation sie in den kommenden fünf Jahren zusammenarbeiten werden. Lediglich in Mußbach ist am 23. Juni eine Stichwahl erforderlich.