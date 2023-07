Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Saisonstart Anfang April war es noch zu kühl für den neuen Wasserspielplatz im Holiday Park: Erst ab 17 Grad Celsius geht „Super Wings“ in Betrieb. Am Samstag war es doppelt so warm: die richtige Temperatur für die offizielle Eröffnung. Für Plopsa-Direktor Bernd Beitz gab es eine besondere Abkühlung.

Seit den ersten wärmeren Tagen Ende April vergnügen sich Kinder auf dem Wasserspielplatz, der seit November 2022 auf einem 2500 Quadratmeter großen Gelände unmittelbar