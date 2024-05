Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war eine Spielplatzeröffnung, wie man sie sich nur wünschen kann: ein nicht endender Strom spielbereiter Kinder, zufriedene Eltern und eine entspannte Atmosphäre. Am Samstag wurde der neue Spielplatz mit Klettertürmen, Schaukel und Bagger in der Volksbadstraße vor der TSG-Turnhalle an die Quartierbewohner übergeben.

Oberbürgermeister Marc Weigel freute sich, den 51. Spielplatz Neustadts