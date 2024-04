Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Auf der Straße ohne Namen“ heißt das erste abendfüllende Stück, mit dem sich das „Thuk-Ensemble“ des Theater- und Kulturfördervereins Hambach gerade neu erfindet, doch eigentlich hat die „Straße“ durchaus einen Namen: Es ist der Jakobsweg, sehr wahrscheinlich irgendwo in der Pfalz, wo sich sechs höchst unterschiedliche Persönlichkeiten zufällig in einer Pilgerherberge zusammenfinden und sich mysteriöse Dinge ereignen. Premiere ist am kommenden Samstag.

„Rudis Herberge“ und „Stempel-Stelle“ steht auf dem Schild. Das Jakobsmuschel-Symbol daneben verrät, dass es sich um