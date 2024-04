Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern ist es in der Nacht zu Freitag auf dem Radweg parallel zur K19 zwischen dem Mußbacher Kreisverkehr und Mußbach gekommen. Nach Mitteilung der Polizei befuhr ein 20-Jähriger den zweispurigen Radweg in Richtung Mußbach, als ihm gegen 1.45 Uhr ein weiterer Radfahrer auf seiner Spur entgegenkam. Die beiden Radfahrer kollidierten, wodurch der 20-Jährige leicht verletzt wurde. Den Angaben zufolge stellte der junge Mann den Unbekannten daraufhin zur Rede, worauf dieser und ein E-Scooter-Fahrer, der ebenfalls dabei war, ihm mit Schlägen drohten. Anschließend flüchteten der unbekannte Radfahrer und der E-Scooter-Fahrer über Feldwege. Am Fahrrad des 20-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.