In Haßlochs türkischer Partnerstadt Silifke kehrt Mustafa Turgut von der proeuropäischen CHP als Bürgermeister ins Rathaus zurück.

Bei den Kommunalwahlen am Sonntag hat Turgut, der bereits 2014 bis 2019 Verwaltungschef in Silifke war, die Bürgermeisterwahlen gewonnen. Sein Haßlocher Amtskollege Tobias Meyer (CDU) gratulierte „meinem Freund Mustafa Turgut“ zum Wahlsieg. Der 58-jährige Turgut kam auf 56,6 Prozent der Stimmen und gewann klar gegen Sadik Altunok von der rechtsextremen MHP, der rund 38 Prozent erreichte. Die Wahlbeteiligung lag bei 83,9 Prozent.

Die sozialdemokratische CHP, größte Oppositionspartei in der Türkei, ist bei den Kommunalwahlen unter anderem in den fünf größten Städten des Landes, darunter in Istanbul, Wahlsieger geworden. Landesweit liegt die Erdogan-Partei AKP jedoch fast gleichauf mit der CHP.

Mustafa Turgut, der 1966 in Mersin geboren wurde, hat vor seiner Karriere als Kommunalpolitiker ein Medizinstudium absolviert und sich anschließend auf die Neurochirurgie spezialisiert. Vier Jahre lang war er stellvertretender Chefarzt am Mersin Toros State Hospital.