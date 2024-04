Zum zweiten Mal geht der Theater- und Kulturförderverein Hambach (Thuk) „fremd“ und präsentiert in Kooperation mit Ehemaligen des 2022 aufgelösten Kulturvereins Wespennest ein buntes Kultur-Programm beim „Haardter Weinfest auf der Straße“. Neben Musik gibt’s von Freitag an bis Christ Himmelfahrt deshalb jetzt erstmals auch Theater für alle Altersgruppen.

Den Anfang macht im Park des Weinguts Mattern am Freitag, 3. Mai, 20 Uhr, aber wie gewohnt die Musik: mit der Neustadter Band „Haardt of Gold“ mit bekannten Coversongs von „Simon & Garfunkel“, „Tom Petty & the Heartbreakers“, „Creedence Clearwater Revival“, den „Rolling Stones“ und vielen anderen.

International wird es dann am Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, mit der Gruppe „Shaian“ aus Kaiserslautern. Acht Musikerinnen und Musikern aus Afghanistan, Aserbaidschan, Ghana, Indonesien, dem Iran, Syrien und Deutschland teilen sich hier die Bühne und liefern einen lebenden Beweis für die völkerverbindende Wirkung, der Musik. Von den traditionellen Klängen ihrer Heimatländer bis hin zu Rap und Songs aus den Charts verspricht die Band alles, was Spaß macht. Das Bandprojekt wurde schon 2016 mit dem rheinland-pfälzischen „Sonderpreis für ehrenamtliches Engagement“ ausgezeichnet und vor einem Konzert für den Bundespräsidenten im Berliner Schloss Bellevue sogar zum musikalischen Botschafter des Landes ernannt.

Ebenfalls hochdekoriert reist die Südpfälzer Gruppe „Miri in the Green“ auf die Haardt an. Das Sextett, das seinen Auftritt am Sonntag, 5. Mai, ab 13 Uhr hat, hat es 2022 geschafft beim „Deutschen Rock und Pop Preis“ in gleich fünf Kategorien ausgezeichnet zu werden. Seine Langspielplatte „40 In A Room“ wurde als „Bestes Pop Album“, „Bestes Folk-Rock Album “ und „Bestes Country-Album“ bewertet, die Songs „Beautiful Newborn Day“ und „On My Way“ schafften es als „Bester Folk-Rock-Song“ und „Bester Country-Song“ auf die Pole-Position, und in der Hauptkategorie Singer/Songwriter durfte sich Frontfrau Miriam Kühnel mit ihrem Lied „Je me souviens“ als Siegerin eintragen. In diesem Jahr schaffte es das aktuelle Album „Ce qui reste“, zum besten Chansonalbum gekürt zu werden. Kühnel singt mal Englisch, mal Französisch, die Band bewegt sich zwischen Pop, Folk, Country und Chanson.

Mit einem Auftritt von Figurenspieler Billy Bernhard aus Schweighofen kommt dann im Anschluss an die Band am Sonntag ab 14.30 Uhr erstmals auch die darstellende Kunst zu ihrem Recht. Kinder ab vier Jahre dürfen sich dabei über lustige und märchenhafte Erlebnisse mit viel Musik freuen, wenn Bernhard die Puppen seines Rucksacktheaters auspackt. Dass die Sache im wahrsten Sinne „tierischen“ Spaß macht, garantieren Mama Papagei, ein gutmütiger Löwe und ein kleiner Elefant.

Die Erwachsenen sind dann zwei Tage später dran, am Dienstag, 7. Mai, um 20 Uhr, wenn nach Veranstalterangaben zum allerletzten Mal das 2023 im „Theater in der Kurve“ uraufgeführte Erfolgsstück „Fraue in de Palz“ von Theater-Altmeister Wolfgang Bachtler zu sehen sein wird. Das Besondere daran ist, dass die Texte im Pfälzer Dialekt, bei denen vier Schauspielerinnen ganz alltägliche Monologe und Dialoge vortragen, nicht erfunden sind, sondern tatsächlich genauso von unbeteiligten Pfälzerinnen irgendwann gesagt wurden. Bachtler hat daraus ein Stück gemacht, das jede Menge Humor bietet, zugleich aber das Bewusstsein für bestimmte Verhaltensmuster schärfen soll.

Ungebrochene Abenteuerlust und die Verpflichtung wertvolle Lebenstipps weiterzugeben, ohne dabei den Entertainmentgedanken zu vernachlässigen, zählt Bandleader Stefan Hiss augenzwinkernd als Motivation dafür auf, was ihn und die nach ihm benannte Gruppe „Hiss“ auch fast 30 Jahre nach ihrer Gründung immer noch antreibt, voller Energie auf der Bühne zu stehen. „Hiss“ lieben feurige Polka und haben es 1998 sogar geschafft, mit ihrem Song „Komm tanz mit mir“ bei der ZDF-Hitparade aufzutreten. Das war aber nicht die Szene, der sie sich zugehörig fühlen, sind sie doch in Wirklichkeit eine Band, deren Stil sich aus weltmusikalischen Elementen zusammensetzt und deren Texte ebenso intelligent wie humorvoll-satirisch sind. Und so ziehen sie es bis heute vor, bei kleineren Events aufzutreten, dafür aber ihre Authentizität zu bewahren – so auch in Haardt im Mattern-Park am Mittwoch, 8. Mai, ab 20 Uhr.

Kinder für Rock’n’Roll zu begeistern hat sich das Trio „Polterweide“ auf die Fahne geschrieben. 2020 gegründet, spielt das Ensemble nach eigener Beschreibung deutschsprachige Lieder über kindernahe Themen wie Geister, Dinos und wilde Tiere, die „zum Tanzen, Springen und Spaß haben“ einladen sollen – und eröffnen damit am Donnerstag, 9. Mai, dem letzten Weinfest-Tag, ab 12 Uhr das Feiertagsprogramm. Dieses wird um 13 Uhr fortgesetzt mit Olli Roth , der fleischgewordene Jukebox, und um 14 Uhr mit einem Walking-Act-Improtheater der Jugendtheatergruppe „Dauerstrom“ des „Theaters in der Kurve“.

