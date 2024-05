„Der 18. Mai 2024 wird in die Geschichte der Gemeinde Weidenthal und die des Weidenthaler Whisky-Clubs eingehen“ – davon ist Club-Chairman Herbert Laubscher felsenfest überzeugt. Denn am Pfingstsamstag ist auf dem 507 Meter hohen Mollenkopf, der „höchsten Spitz von Weidenthal“, ein Gipfelkreuz eingeweiht worden. Wer es gebaut hat, verrät Laubscher nicht – und lädt vielmehr zum Besuch des Kreuzes ein: Der Name steht auf der Rückseite. Nicht nur die Mitglieder des Whisky-Clubs, auch Wanderführer Thomas Mann, Ortsbürgermeister Ralf Kretner und Weidenthals protestantischer Pfarrer Frank Wiehler waren bei der Einweihung des Kreuzes (das ein Gipfelbuch hat) dabei. Die kürzeste Wanderung führt übrigens vom Wanderparkplatz Eselsohl, am Heidenbrunnen vorbei und über die „Eschdler Bänk“ in nicht einmal einer Stunde hoch zum Gipfel.