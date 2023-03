Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tatjana Geiger am Pult und Armin Jung als Regisseur bieten in Kirrweiler ihre Version der verschollenen Markus-Passion von Bach.

Mit Tatjana Geiger am Pult und in der Regie von Armin Jung erlebte die verschollene Markus-Passion von Johann Sebastian Bach in der Katholischen Kirche Kirrweiler am Samstag eine ungewöhnliche Auferstehung;