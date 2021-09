Mit der „Missa Latina“ des deutschen Pianisten, Komponisten und Arrangeurs Karl Albrecht „Bobbi“ Fischer meldet sich die Liedertafel Neustadt am Sonntag, 19. September, um 18 Uhr in der Martin-Luther-Kirche aus einem mehr als anderthalbjährigen Lockdown zurück. Das ursprünglich schon für Pfingsten 2020 einstudierte Werk für gemischten Chor und Band unter anderem am Badischen Staatstheater Karlsruhe sowie am Alten Schauspielhaus und an der Staatlichen Akademie der Künste in Stuttgart beschäftigten Jazz-, Bühnen- und Filmmusikkomponisten orientiert sich an vielfältigen lateinamerikanischen Rhythmen – vom argentinischen Tango bis zu karibischen Klängen und Latin-Jazz. Christiane Lüder übernimmt dabei die Solo-Partien für Bandoneon. Die Leitung hat Hans Jochen Braunstein. Das Konzert ist Teil der Reihe „Neustart Kultur“ und daher für das Publikum kostenlos. Plätze können unter www.liedertafel.com oder per E-Mail an Bestellungen@Liedertafel.com reserviert werden. Spenden gehen an die Hochwasserhilfe der Stadt Neustadt für die Gemeinde Mayschoß an der Ahr.