Die Liedertafel Neustadt feiert am Samstag, 9. Juli, ihr 49. Sommernachtsfest auf dem Haardter Schloss. Laut Liedertafel-Vorsitzendem Frank Sobirey erwartet ein „breit gefächertes kulinarisches Angebot sowie ein hochkarätig besetztes musikalisches Programm“ die Gäste. Letzteres reiche von der Stefan Kahne Band über die Siegener Salonsolisten bis zur bekannten Formation Me and the Heat. Karten (Mitglieder: 19 Euro, Gäste: 28 Euro) sind noch bis 30. Juni über die Mitglieder der Liedertafel Neustadt erhältlich. Diese können ihre Kartenwünsche per E-Mail karl.gauggel@t-online.de äußern. Bereits am 26. Juni präsentiert die Liedertafel unter dem Titel „Let the Sunshine in“ ab 19 Uhr mit der Sängerin Nicole Metzger und Band Höhepunkte aus Film und Musical beim Open-Air-Konzert im Weingut Peter Stolleis in Gimmeldingen (bei schlechtem Wetter im Herrenhof Mußbach). An der Abendkasse gibt es noch wenige Restkarten.