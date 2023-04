Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



254 Sportler trotzten am Samstag beim Nikolauslauf in Haßloch Regen, Matsch und Corona. Besonders gut ist der gastgebende LC Haßloch in den Ergebnislisten vertreten, obwohl er 50 Helfer für die perfekte Organisation stellte. Die konnten alle nicht mitlaufen. Das wichtigste Ergebnis aber war ein ganz anderes.

Starker Regen machte nicht nur den Sportlern beim Nikolauslauf in Haßloch zu schaffen. Unter den wenigen Schirmen drängten sich die Helfer, die schließlich stundenlang in der Nässe