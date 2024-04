Auf einen sogenannten Lederjackenbetrug ist ein Mann am Donnerstag in der Haardter Straße hereingefallen. Laut Polizei sprach ein etwa 50 Jahre alter Mann den Geschädigten zwischen 12.50 und 13.15 Uhr im Bereich des Rosengartens an und erschlich sein Vertrauen. Dies gelingt den Lederjackenbetrügern in der Regel, indem sie vortäuschen, alte Bekannte zu sein oder sich über einen ehemaligen Arbeitgeber zu kennen. Dann bot der Betrüger nach Polizeiangaben „vermeintlich hochwertige Lederjacken“ für 1000 Euro an. Da der Geschädigte das Geld nicht in bar dabei hatte, fuhr er in der schwarzen BMW-Limousine des Betrügers mit zur Bank in der Hohenzollernstraße und übergab ihm das Geld. Danach brachte der Täter den Mann über den Hauptbahnhof zurück in die Haardter Straße.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Betrüger, der eine schmale Figur, einen länglichen Kopf mit kurzen, grauschwarzen Haaren hat. Einen Bart trug er nicht, aber eine leicht getönte Brille. Sein Erscheinungsbild war vornehm, er trug ein helles Sakko und eine dunkle, lange Hose. Er sprach Deutsch mit leichtem, italienischen Akzent.

Zeugen können sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.