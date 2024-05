Mehrere Notrufe haben am Dienstagmittag die Feuerwehr in Aufruhr versetzt. Wie Bernd Kaiser vom Medienteam der Feuerwehr mitteilt, war um 12.19 Uhr zunächst ein Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Landwehrstraße gemeldet worden.

25 Wehrleute rückten aus und fanden durch die weithin sichtbare Rauchwolke schnell die Brandstelle: nicht das leerstehende Gebäude zwischen Realschule Plus und Asylunterkunft, sondern der angebaute Schuppen, der 2023 schon einmal gebrannt hatte. Von der Landwehrstraße sowie vom Schulhof aus dämmten die Wehrleute unter Atemschutz das Feuer ein und konnten so einen Flammenschlag auf das angrenzende Gebäude verhindern. Zur Sicherheit wurde noch ein Löschschaumteppich aufgebracht, um Glutnester zu ersticken. Während des Einsatzes ging die Brandmeldeanlage in der benachbarten Schule los, weil ein Handdruckmelder ausgelöst worden war. Ob dies mutwillig oder als Reaktion auf die Rauchentwicklung nebenan geschah, ist laut Kaiser ebenso offen wie die Brandursache. Die Anlage wurde zurückgesetzt. Kurz vor 15 Uhr konnten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wieder einrücken.