Je größer ein Jubiläum, desto mehr muss vorbereitet werden. Zum 1250-Jährigen sucht Lachen-Speyerdorf folglich noch engagierte Menschen. Einsatzmöglichkeiten gibt es viele.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So in Lachen-Speyerdorf, das, ebenso wie Geinsheim, in diesem Jahr Jubiläum feiert: Vor 1250 Jahren wurde das Weindorf zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Schatten werfen könnten indes auch viele Fahnen, wenn im Sommer groß gefeiert wird. Darauf setzt zumindest Ortsvorsteher Claus Schick und hofft auf viele Rückmeldungen: Denn anlässlich des Jubiläums wird eine neue Ortsfahne gestaltet – und je mehr Lachen-Speyerdorfer diese bestellen, desto besser können die Häuser geschmückt werden. Abgesehen davon, dass das auch den Preis senken würde, der laut Schätzung Schicks bei 30 bis 40 Euro liegen könnte.

Eine neue Fahne ist die eine Sache. Doch laufen natürlich noch viele andere Aktionen, mit denen die Einwohner ihr Dorf, sich selbst und eben die 1250 Jahre feiern wollen. Im RHEINPFALZ-Gespräch hat der Ortsvorsteher einen Überblick gegeben, verbunden mit dem keineswegs ehrenrührigen Hintergedanken, dass sich doch noch der eine oder andere Mitbürger engagiert.

Flugplatz als Festzone

So wird der Flugplatz Lilienthal vom 5. bis 7. Juli zum Festgelände samt Bühne, Weinlounge und weiteren Ständen. An jenem Wochenende gibt es ein Spielfest für Kinder, einen Tag der Vereine, ein Konzert der „Bombshells“, aber auch den offiziellen Festakt, an dem beispielsweise die Freunde des Musikvereins Lachen im Allgäu teilnehmen. „Helfer sind jederzeit willkommen“, unterstreicht Schick.

Mitwirkende sucht hingegen noch Astrid Lichti. Sie will mit einer Theatergruppe aus Laienspielern ein Stück auf die Jubiläumsbretter bringen, das die Mühlengeschichte von Lachen-Speyerdorf aufgreift. Lichti ist per E-Mail an astrid.lichti@bewegungs-freiraum.de zu erreichen.

Blunz-Geröstete als Geheimtipp

Die Landfrauen wiederum planen ein Kochbuch mit für Lachen-Speyerdorf typischen Gerichten. Das umfasst allerdings auch Rezepte all jener Mitbürger, die heutzutage in dem Weindorf heimisch geworden sind, aber nicht aus dem Gäu stammen. Steuert auch der Ortsvorsteher ein Lieblingsessen bei? „Das Hausrezept der Familie Schick für ,dreckische Grumbeere’, auch ,Blunz-Geröstete’ genannt“, ist Schick auf diese Frage durchaus vorbereitet. Wer ebenfalls mitmachen will, kann sich bei der Ortsverwaltung melden.

„Guggemol – Lachen-Speyerdorf in alten Bildern“ – ist ein weiteres Jubiläumsprojekt überschrieben. Dafür gehen Birgit Schneider (Telefon 06327 4545) und Jutta Karb (Telefon 06327 642582) auf Tour. Weil nicht jeder seine alten Erinnerungen gern aus der Hand gibt, vereinbaren sie mit all jenen, die etwas beisteuern können, einen Termin und kommen dann mit dem mobilen Scanner vorbei. Aller Voraussicht nach von Ende Juni bis Mitte August soll die Schau beim Flugsportverein laufen und dann eventuell anlässlich der Wein- und Bauernkerwe in die Ortsverwaltung umziehen.

Kunst im Garten

Ebenfalls ab Ende Juni heißt es zudem „Lachen-Speyerdorf begegnet sich kunstvoll“. Die Idee dafür hatten Jutta Karb und Hubertus Kröner: Am 30. Juni öffnen bislang 15 Lachen-Speyerdorfer ihre Gärten und Höfe, wo dann örtliche Kunstschaffende sich und ihre Arbeiten präsentieren. Dazu gehören etablierte Künstler wie die Ateliergemeinschaft Rumpf, aber auch junge Leute wie Jakob Freytag und Eva Fischer. Ergänzt werden soll das breite Spektrum mit einer knapp dreiwöchigen Ausstellung in der protestantischen Kirche, wobei wiederum Lachen im Allgäu ins Spiel kommt: Von dort stammt die bundesweit aktive Bildhauerin und Autorin Cornelia Gryzwa.

Ganz nebenbei wird Manfred Sauter noch die Fassdauben an den Ortseingängen auf den neuesten Stand bringen, sprich: die Jahreszahl 1200 um 50 hochsetzen. Die örtlichen Winzer wiederum ziehen eine Jubiläumscuvee auf Flaschen, deren Verkauf mithelfen soll, die Jubiläumsfeier zu finanzieren.

Info

Wer mitmachen will, kann sich auch bei der Ortsverwaltung melden: dienstags und donnerstags, 8.30 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr, unter Telefon 06327 2077, E-Mail ov-lachen-speyerdorf@neustadt.eu