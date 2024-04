Die Museumsbahn Kuckucksbähnel ist ein Besuchermagnet für Neustadt und das Elmsteiner Tal. Am 1. Mai startet die erste Fahrt 2024. Es wird eine besondere Saison mit vielen Aktionen, denn es wird der 40. Geburtstag gefeiert.

Hark-Oluf Asbahr ist seit ein paar Monaten für die Öffentlichkeitsarbeit im Eisenbahnmuseum in Neustadt verantwortlich. Er und seine Mitstreiter kümmern sich um sehr vieles in Sichtweite zum Hauptbahnhof: Sie bestreiten das Museum, haben gerade ein neues Gleis gebaut, „um mehr Abstellmöglichkeiten für Wagen zu haben“, und bereiten die Fahrten mit dem Kuckucksbähnel vor. Die eigentliche Saison geht traditionell von Mai bis Oktober (danach gibt es dann noch Nikolausfahrten als Sonderaktionen). 25.000 bis 30.000 Fahrgäste werden im Schnitt pro Jahr gezählt.

Der historische Bus für Touren in Elmstein. Foto: eisenbahnmuseum/gratis

Für die ehrenamtlichen Helfer des Eisenbahnmuseums mit seinen rund 100 Mitgliedern, die zum Teil weite Anfahrten (etwa aus Bad Homburg) für ihr Hobby in Kauf nehmen, gibt’s eine ganze Menge zu tun. Zum einen müssen genug Helfer an den Fahrtagen da sein: Benötigt werden Lokführer und Heizer sowie Schaffner und Ticketverkäufer. Im Vorfeld der ersten Fahrt muss die Strecke kontrolliert und in Ordnung gebracht werden. Gleiches gilt für die Lok und Wagen. Da muss immer gewerkelt werden, damit alles gut in Schuss ist und der Verein von den Behörden die Erlaubnis zur Fahrt bekommt. „Wir sind aktuell sehr ausgelastet“, sagt Asbahr.

Erste Fahrt am 1. Mai

Denn zusätzlich zur Saisonroutine wird in diesem Jahr auch noch ein Jubiläum organisiert – mit großem Programm vom 30. Mai bis 2. Juni. An den 40. Geburtstag habe beim ersten Start 1984 niemand gedacht. „Wir waren damals die erste Museumsbahn in Rheinland-Pfalz“, so Asbahr. Auf den runden Geburtstag seien alle „sehr stolz“. Und obwohl der Verein das Historische pflegt und bewahrt, rüstet er sich für die Zukunft. So gibt es nun erstmals einen Online-Verkauf für die Fahrkarten. Zwar immer nur ein Kontingent, damit Gäste auch am Bahnsteig noch spontan Tickets bekommen können. Aber der Verein habe ein Angebot machen wollen für Menschen, die vorausplanen wollen.

Das Kuckucksbähnel im Tal. Foto: Rudolph/gratis

Mittlerweile ist alles vorbereitet für die erste Fahrt, die am 1. Mai um 10.45 Uhr im Neustadter Hauptbahnhof startet. Es wird gleich eine Besondere, da der Verein bei der Ankunft in Elmstein von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd ausgezeichnet wird. Denn anlässlich des Jubiläums haben die Ehrenamtlichen die Geschichte der Museumsbahn aufgearbeitet und im landesweiten Portal „Kultur.Landschaft.Digital“ digitalisiert (www.kuladig.de).

Große Pfalzrundfahrt

Kuckucksbähnel-Fahrten wird es an jedem Sonn- und Feiertag geben – gekrönt vom 30. Mai bis 2. Juni. An den vier Tagen ab Fronleichnam wird „groß gefeiert“, verspricht Asbahr. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer habe sich angekündigt. Im Mittelpunkt werden aber die Züge und Fahrten stehen. Es wird an allen vier Tagen Extrafahrten geben, für die die Neustadter Eisenbahnfreunde außer der eigenen Dampflok aus den 1920er-Jahren noch eine zweite Dampflok (etwa um 1900) organisiert haben. Am Eisenbahnmuseum wird es ebenso ein buntes Unterhaltungsprogramm geben wie in Elmstein. Um für viele Besucher gerüstet zu sein, fahren die Jubiläumszüge vom 30. Mai bis 2. Juni im Bahnhof Böbig ab. „Dort kann man besser parken, es wird aber einen Halt mit Zustiegsmöglichkeit am Hauptbahnhof geben“, erklärt Asbahr.

Am 30. Mai wird sich abends zudem ein historischer Güterzug auf die Strecke machen. „Da bieten wir dann Fotostopps für Eisenbahnfans an.“ Für den 31. Mai ist eine große Pfalzrundfahrt über Landau, Pirmasens und Kaiserslautern geplant. Ferner gibt es am 1. und 2. Juni in Elmstein einen historischen Linienbus. „Ich denke, wir bieten eine Menge und hoffen auf große Resonanz. Wichtig ist uns, dass die Bahn im Mittelpunkt steht“, betont Asbahr. Und man würde sich auch freuen, wenn sich danach weitere ehrenamtliche Mitstreiter melden würden.

Info

Das gesamte Kuckucksbähnel-Programm mit Angaben zum Fahrkartenkauf gibt es unter www.eisenbahnmuseum-neustadt.de.