In acht Gemeinden der Verbandsgemeinden Deidesheim, Lambrecht und Maikammer treten die amtierenden Orts- beziehungsweise Stadtbürgermeister bei der Kommunalwahl am 9. Juni noch einmal an. In einem Fall ist die Entscheidung noch offen.

Die Zeiten sind nicht einfach für die Kommunen, doch in über der Hälfte der Orte im Verbreitungsgebiet der Neustadter Lokalausgabe werfen die amtierenden Bürgermeister noch einmal ihren Hut in den Ring. Mit 70 Jahren der Älteste in der Runde ist Rolf Metzger (Bürgerliste), der seit 2009 Chef im Kirrweilerer Rathaus ist und bereits zuvor viele Jahre lang Mitglied des Ortsgemeinderats war (seit 1994).

Die Jüngste ist mit 35 Jahren erst halb so alt wie Metzger und tritt in Meckenheim nun zum zweiten Mal an: Julia Kren (FWG). Sie hat an der Hochschule Heilbronn Weinbetriebswirtschaft studiert und arbeitet hauptberuflich in einem Weingut in Forst.

Ebenfalls für die zweite Legislaturperiode kandidieren Rene Verdaasdonk (SPD) in Elmstein, Stefan Stähly (FWG) in Niederkirchen und Ralf Kretner (CDU) in Weidenthal.

Verdaasdonk (Jahrgang 1962) ist Inhaber einer Produktionsfirma von Düngemitteln (Lebosol) und engagiert sich seit 2009 für die SPD im Elmsteiner Gemeinderat und im Lambrechter Verbandsgemeinderat. 2019 setzte er sich in der Stichwahl gegen Stefan Herter durch, der bis zu dem Zeitpunkt Ortsbürgermeister war.

Auch Kretner ein „alter Hase“

Stefan Stähly ist schon als 22-Jähriger in die Kommunalpolitik eingestiegen, in diesem Alter wurde er zum ersten Mal in den Ortsgemeinderat Niederkirchen gewählt. Hauptberuflich ist der 46-Jährige Bankkaufmann.

Ralf Kretner (CDU), hauptberuflich Lehrer für Physik, Chemie und Mathematik an der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn, ist ebenfalls ein „alter Hase“ in der Kommunalpolitik. Der 52-Jährige ist seit 25 Jahren auf Orts-, Verbands- und Kreisebene in den politischen Gremien engagiert. Die Wahl zum Ortsbürgermeister in Weidenthal gewann er 2019 im dritten Anlauf.

Gernot Kuhn (CDU) ist seit 2014 Ortsbürgermeister der Gemeinde Esthal, tritt im Juni also zum dritten Mal an. 2020 wurde der Diplom-Betriebswirt (51), der zuletzt bei einem Automobilzulieferer in Lambrecht gearbeitet hatte, außerdem als Nachfolger Manfred Kirrs zum hauptamtlichen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambrecht gewählt.

Ebenfalls seit 2014 im Amt ist Timo Glaser (CDU), Ortsbürgermeister in St. Martin, der sehr jung in die Kommunalpolitik eingestiegen ist. Seit 20 Jahren sitzt der heute 40-Jährige im Gemeinderat. Beruflich ist Glaser als Verwaltungsfachwirt bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße beschäftigt.

Bereits zum vierten Mal tritt Sybille Höchel (CDU) in Neidenfels an. Hauptberuflich ist die 61-Jährige Mitarbeiterin der Gewerbeaufsicht bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd.