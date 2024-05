Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Kita der besonderen Art: In der integrativen Kita Regenbogen der Lebenshilfe in Lachen-Speyerdorf ist jedes Kind willkommen. Es fehlt aber wie so oft an Plätzen und Arbeitskräften, was die Arbeit junger, freiwilliger Helfer umso wichtiger macht.

Es ist 8 Uhr, und inzwischen sind alle Kinder der Gruppe da. Nach dem Wochenende sind manche Kinder oft noch müde und müssen erst einmal in Ruhe ankommen. Karin Göttge, die Leiterin der Käfer-Gruppe,