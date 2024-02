Der Stadtrat hat am Dienstagabend einstimmig die Rohbauarbeiten für die Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte Am Stentenwehr in Mußbach in Auftrag gegeben. Durch das Projekt werden drei neue Gruppenräume mit Nebenflächen, ein großer Mehrzweckraum sowie ein größerer Küchenbereich geschaffen. Künftig ist Platz für rund 165 Kinder in acht Gruppen: bisher sind in der Kita 100 Kinder in fünf Gruppen. Mit dem Baustart wird in wenigen Wochen gerechnet, teilt die Stadt mit. Das Projekt soll Ende 2025 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten liegen bei rund 4,6 Millionen Euro.