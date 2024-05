Am Montag war der Tag der Kinderbetreuung. Dezernentin Waltraud Blarr nutzte dies für einen Besuch in der Kita Regenbogen in Lachen-Speyerdorf. Dort dankte sie stellvertretend allen Mitarbeitern, die in Neustadt in der Kinderbetreuung tätig sind.

Waltraud Blarr besucht jedes Jahr zum deutschlandweiten Tag der Kinderbetreuung eine andere Einrichtung und möchte so alle Mitarbeiter würdigen, die in Kitas, betreuenden Grundschulen oder Horten sowie in der Spiel- und Lernstube arbeiten.

„Unsere Überraschung an diesem Tag hat sich inzwischen zu einer schönen Tradition entwickelt. Wir wollen den Tag zum Anlass nehmen, um unser Dankeschön und unsere Wertschätzung auszudrücken und unseren Respekt entgegenzubringen. Wir wollen aber auch demonstrieren, dass die Anforderungen zunehmen und dass uns bewusst ist, welchen Herausforderungen und Aufgaben sie sich täglich stellen“, so Blarr.

Rund 700 Personen kümmern sich in Neustadt täglich um Kinder. Neben den 31 Kitas gibt es zwölf Tagespflegestellen, zwölf betreuende Grundschulen, drei Nachmittagsbetreuungen an Gymnasien, drei Horte und eine Spiel- und Lernstube. In Neustadt werden verschiedene Betreuungsformen für unterschiedliche Altersgruppen in kirchlicher, freier und städtischer Trägerschaft angeboten. „Eine qualitative, außerfamiliäre Betreuung ist nicht nur für die kindliche Entwicklung, sondern auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf essenziell“, betont Blarr. Die Stadt freue sich über jeden, der Interesse an einer Tätigkeit in der Kindertagespflege hat. Infos zu Jobs gibt es unter 06321 855-1601 oder 855-1602.